Autismo, caserme Vvf illuminate di blu

Caserme dei vigili del fuoco nelle Marche illuminate con luce blu, simbolo cromatico della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. L'evento si pone come momento di riflessione su questo disturbo, soprattutto per fare un bilancio su cosa si è fatto e si sta facendo per cercare di garantire, a chi ne soffre, una qualità di vita migliore. Con questa iniziativa anche i vigili del fuoco hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà. Intanto, a Roma, domenica scorsa, sempre in vista della celebrazione, gli atleti di Progetto Filippide Marche, associazione del Fermano, hanno avuto l'opportunità di partecipare alla "Run for autism", gara podistica nazionale di 10 km: tantissime magliette colorate hanno inondato le strade in cui gli atleti affetti da autismo hanno partecipato alla corsa insieme ai podisti delle tante società sportive presenti, di Roma e non solo.