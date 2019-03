Furto da 80 mila euro alle Poste

Colpo da circa 80 mila euro all'ufficio di Poste Italiane in via Scataglini ad Ancona. Se ne sono accorti stamane i dipendenti e non è ancora chiaro se il furto sia stato messo a segno la scorsa notte o nella notte tra sabato e domenica. I ladri si sono introdotti nel capannone dove si trovano gli uffici postali, in una zona dove non ci sono abitazioni e in un immobile che confina con un parcheggio e con la ferrovia. Usando un frullino hanno aperto la cassaforte interna e il meccanismo di distribuzione delle banconote del bancomat. Per nascondersi alla vista di eventuali passanti o controlli hanno posizionato un grande pannello davanti a una delle vetrate. Indagano i carabinieri di Brecce Bianche e del nucleo radiomobile.