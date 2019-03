Punto nascita Fabriano,sit-in permanente

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 23 MAR - Un presidio permanente fino a quando non sarà riaperto il Punto nascita e Pediatria di Fabriano, "fino a che non tornerà a essere un'Unità operativa e non come adesso un semplice ambulatorio". E' il proposito del comitato di cittadini che si batte per la salvaguardia dell'Engles Profili: ha organizzato una manifestazione davanti all'ingresso del presidio ospedaliero cittadino a cui ha partecipato un centinaio di persone.

"Ciò che sta accadendo al Profili - hanno sottolineato i componenti del Comitato - rappresenta il fallimento della politica. Quando si deve ricorrere alla giustizia, nello specifico al Tar, la politica abdica al suo ruolo primario. Noi diciamo no allo smantellamento del nostro ospedale". La battaglia andrà avanti "fino a quando non sarà garantito il nostro diritto costituzionale alla salute pubblica. Per questo daremo vita a un presidio permanente davanti all'ingresso del Profili per sensibilizzare tutti sulla necessità che il nosocomio fabrianese sia pienamente operativo".