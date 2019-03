Grottammare, targa 100 anni Ferlinghetti

Anche la città di Grottammare, sul mare Adriatico, ha in serbo una giornata speciale per i 100 anni di Lawrence Ferlinghetti: verrà affissa una targa presso la stazione ferroviaria, in ricordo della poesia "Grottamare" che il poeta, autore ed editore statunitense compose durante una sosta tecnica del treno sul quale viaggiava, nel 1989. La targa commemorativa, che riporta il testo autografo in inglese e la traduzione in italiano, verrà svelata domenica 24 marzo, alle 11. L'omaggio proseguirà il 6 aprile con una conversazione teatrale, al Teatro dell'Arancio, nel corso della quale verranno proiettati stralci del documentario sulla vita di Ferlinghetti realizzato da Giada Diano, biografa ufficiale dello scrittore che sarà presente all'incontro. La prima lettura pubblica della poesia da parte dello stesso Ferlinghetti avvenne a Napoli nel 1990, in un convegno letterario. In passato, l'attore Giorgio Colangeli ha declamato la poesia di Ferlinghetti per uno spot promozionale della città.



