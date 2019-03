Studente aveva 3 etti hascisc,arresto Ps

(ANSA) - ANCONA, 21 MAR - Mentre i poliziotti perquisivano casa di un 20enne studente di una scuola superiore di Ancona, sospetto pusher, arrivava da lui il fornitore, altro studente di 19enne, con un panetto di hascisc nascosto negli slip. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, diretti da Carlo Pinto, sulle tracce di un fiorente giro di spaccio diretto a ragazzi di istituti superiori: il 19enne, di origine ucraina, residente nella zona delle Palombare, è stato arrestato e posto ai domiciliari dal pm Andrea Laurino. Gli agenti non hanno trovato droga in casa del 20enne, di origine albanese, già noto alle forze dell'ordine. In compenso, però, i poliziotti in borghese hanno sorpreso il fornitore: oltre all'etto di hascisc che stava per consegnare, nella sua abitazione al Piano San Lazzaro, sono stati rinvenuti altri due panetti di hascisc in cantina tra alcune gomme antineve impilate. In tutto lo spacciatore deteneva circa 330 grammi dello stupefacente. Il giudizio direttissimo si terrà in giornata ad Ancona.