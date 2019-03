Rettore, Università Urbino in salute

(ANSA) - URBINO, 19 MAR - L'Università di Urbino è in perfetta salute, sia dal punto di vista economico-finanziario che da quello sociale, etico ed ambientale. E' quanto emerso durante la presentazione dei volumi: "1506. Bilancio sociale 2017. Un Ateneo in forma di città"; "Uniamo prospettive"; Biblioteca universitaria". "Il Bilancio sociale - ha detto il rettore Vilberto Stocchi - è un atto importante perché dimostra agli interlocutori locali il ruolo fondamentale dell'Ateneo nello sviluppo sostenibile del territorio". "Un contenitore - ha spiegato la prof. Mara Del Baldo, curatrice del volume assieme a tanti altri docenti, funzionari e alla coordinatrice Pierangela Donnanno - di tante informazioni. La parte tradizionale (finanziaria) rimane, ma anche le altre parti, più intangibili, non sono meno vere ed hanno un grosso valore, anche in termini economici". Secondo Stochi "su 70 Università siamo la terza con i conti in ordine in base a precisi indicatori come l'indebitamento sceso diminuito dal 7,55 del 2014 al 0,82% del 2017.