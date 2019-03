Restauro 51 opere arte lesionate Marche

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Cinquantuno opere d'arte delle Marche danneggiate dal sisma sono state restaurate e saranno riportate nei loro luoghi d'origine grazie ad un fondo di 200 mila euro coperto in parti uguali dalla Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni e dall'Anci Marche. L'iniziativa è frutto di una convenzione stipulata il 9 maggio 2017 in accordo con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Riguarda tele, sculture e tavole di proprietà di 17 enti tra pubblici ed ecclesiastici che vanno dal '400 al '700, con l'aggiunta di una scultura in gesso novecentesca, La Schiava, di Gaetano Orsolini proveniente dal Palazzo comunale di Montegiorgio di Fermo. Prima di tornare 'a casa - hanno annunciato il segretario generale del Pio Sodalizio dei Piceni Alfredo Lorenzoni e il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi - le opere verranno esposte in due mostre: rispettivamente a Palazzo del Duca di Senigallia da ottobre 2019 a marzo 2020, e a Roma, presso i Musei di San Salvatore in Lauro nel 2020.