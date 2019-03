Accordo Aerdorica-Eden Viaggi per Sharm

Il tour operator italiano Eden Viaggi spa e Aerdorica hanno siglato un accordo per riattivare la tratta Ancona-Sharm El Sheikh a partire dal 22 marzo fino al termine della stagione, a novembre. A servire la tratta, un volo charter in partenza ogni venerdì per tutta la stagione. Per inaugurare il primo volo, Aerdorica accoglierà i passeggeri in partenza al loro arrivo in aeroporto con un piccolo buffet inaugurale e li omaggerà con un grazioso gadget in tema 'aeroportuale'. "Siamo entusiasti del ripristino della tratta Ancona-Sharm El Sheikh che ci permette di soddisfare le tante richieste dei viaggiatori del centro Italia interessati al Mar Rosso- dice Franco Campazzo, Business Unit Director di Eden Viaggi -. Questo accordo ci permette di accrescere la nostra offerta, coinvolgendo i pacchetti offerti da Eden Viaggi, Eden Village, Turisanda e Margò". "Molto soddisfatta" Federica Massei, amministratore unico di Aerdorica, che prevede l'avvio di "nuove rotte" in collaborazione con Eden Viaggi.