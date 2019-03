Truffe anziani, 800 euro a 'negoziante'

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Ben vestito, distinto, abbronzato, sulla quarantina ha fermato una 75enne lungo la via Adriatica sud di Marzocca, presentandosi come un negoziante di Senigallia: all'anziana ha detto che suo genero gli aveva ordinato un regalo per fare una sorpresa alla moglie (figlia della 75enne). Come scusa per farsi consegnare 800 euro, il truffatore ha detto all'anziana che il genero non poteva pagare l'anticipo del regalo e, quindi, di rivolgersi a lei. La donna, presa alla sprovvista, ha chiesto al 'commerciante' di farsi accompagnare a casa dove poi gli ha consegnato il denaro in contanti. Poi però una telefonata al genero e alla figlia le ha fatto capire che cosa era successo. Si è rivolta ai carabinieri di Senigallia che che stanno lavorando per rintracciare il truffatore.