Altre 5 famiglie a casa a S.Severino M.

Ritorno a casa, dopo la ricostruzione post sisma, per altre cinque famiglie settempedane destinatarie di ordinanza di inagibilità per i propri immobili danneggiati dalle scosse nell'ottobre 2016. Il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca dei divieti che interessavano quattro nuclei residenti in un condominio di via Monte Catria. Le opere di ricostruzione, in questo immobile, hanno previsto un contributo di 115 mila euro.

Altri 90 mila euro sono stati invece riconosciuti al proprietario di un edificio sito via San Biagio, in pieno centro storico.