Quadrilatero, graduale riavvio cantieri

Si è discusso di ripartenza graduale dei cantieri Quadrilatero tra Marche e Umbria a Fabriano, in un incontro fra il contraente generale Astaldi e sindacati di categoria Fillea-Filca-Feneal. "Si sta procedendo alla stipula di nuovi contratti con le ditte subappaltatrici alla luce del nuovo accordo e programma dei lavori e pagamenti tra Quadrilatero/Dirpa e Astaldi", spiegano le parti sociali. Proseguono intanto le convocazioni dei lavoratori, ora in cassa integrazione o dislocati in altri cantieri Astaldi. "Sembrerebbe cosi delinearsi - spiegano i sindacati - una ripartenza di alcune lavorazioni in tempi brevi e propedeutici alla piena ripartenza". Un percorso che "avverrà in modo graduale e confidiamo che in tempi stretti si possa avviare una ripresa delle lavorazioni sull'asse di Ss76 e Pedemontana Marche. La road map dovrebbe prevedere entro fine mese il riavvio preliminare del cantiere ed entro aprile ripartenza a pieno regime con nuovo cronoprogramma per ultimare il Progetto Quadrilatero.