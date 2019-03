Sisma, +22,29% di occupati dal 2016

Dal 2016 ad oggi nell'area del cratere gli occupati sono aumentati del 22,29%. Prima del sisma, nell'agosto del 2016, erano 134.321, oggi sono 164.256 (+29.937). I dati emergono da un'indagine dell'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Marche. "Dati significativi - commenta il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - che riguardano tutte le tipologie di contratti che testimoniano un trend di crescita in via di consolidamento. Questi numeri sono inoltre la conferma del fatto che le misure di politica attiva per il reinserimento nel mercato del lavoro messe in campo dalla giunta (tirocini, borse lavoro e soprattutto incentivi alle assunzioni a favore delle imprese) stanno dando buoni risultati".

"Ultimo in ordine di tempo - ricorda il presidente - il bando da 21,7 milioni di euro di aiuti alle imprese e alle piccole attività che realizzano o hanno già realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che hanno sede operativa nei Comuni del cratere".