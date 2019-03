Billy Corgan a Spilla Festival Ancona

Billy Corgan, cantante degli Smashing Pumpkins, sarà in concerto ad Ancona il 30 giugno nell'ambito della 13/a edizione dello Spilla Festival alla Mole Vanvitelliana. Vincitore di due Grammy Awards, il frontman della band formata a Chicago nel 1988 che ha venduto oltre 30 milioni di copie di dischi nel mondo, ha pubblicato a ottobre 2017 l'album "Ogilala", il suo secondo disco solista prodotto da Rick Rubin e registrato ai Shangri La Studios a Malibu. Insieme a The Smashing Pumpkins, nel novembre scorso, Corgan ha pubblicato il nuovo disco "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / Lp: No Past. No Future. No Sun", il primo album della band, che include tutti i membri fondatori, da 18 anni a questa parte.