Esercitazione Prociv Marche 300 ragazzi

(ANSA) - BELFORTE DEL CHIENTI (MACERATA), 1 MAR - Nella Giornata Internazionale della Protezione civile, circa 300 alunni delle scuole secondarie di primo grado dell'Istitituto Comprensivo "Simone De Magistris", sedi di Belforte del Chienti e Caldarola e Istituto Comprensivo Colmurano, delle sedi di Colmurano, Loro Piceno e Urbisaglia hanno partecipato a Belforte del Chienti ad una prova di evacuazione dagli edifici scolastici. Una vera esercitazione con tanto di simulazione di crolli, cani per la ricerca delle vittime, pronti interventi sanitari con ambulanze. E i ragazzi hanno partecipato in modo diretto alla simulazione di tutte le attività da parte delle componenti del sistema di Protezione civile. L'iniziativa è stata realizzata grazie a Readiness (Resilience Enhancement of ADrIatic basiN from firE and SeiSmic), un progetto di cooperazione territoriale, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che ha una durata di 18 mesi ed è in partnership con le Regioni Molise e Friuli Venezia Giulia e le Contee croate di Spalato, Zadar e Dubrovnik, e EURelations GEIE.

Alle Marche sono state assegnate risorse per 165 mila euro.

"Un momento importante per tutto il territorio - ha detto l'assessore alla Protezione Civile delle Marche Angelo Sciapichetti - per far assimilare la cultura della prevenzione e dell'emergenza. Un' esercitazione vera di protezione civile è fondamentale per apprendere e mettere in pratica fin da giovanissimi azioni di sicurezza che diventeranno poi comportamenti automatici e naturali. L'entusiasmo con cui hanno partecipato oggi i ragazzi ci spinge all'impegno sempre maggiore per diffondere questa cultura, anche nella vita di tutti i giorni e non solo nelle emergenze. Oggi non è stato solo un percorso di formazione, ma un momento importante di condivisione di valori con tutto il sistema di protezione civile regionale".

L'obiettivo del progetto europeo Readiness è ampliare e migliorare il monitoraggio sismico sugli edifici pubblici strategici, testando metodologie innovative in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di formare i volontari di protezione civile nell'ambito del rischio sismico e lotta agli incendi boschivi e aumentare la resilienza e la capacità di risposta alle situazioni emergenziali da parte della popolazione dei territori marchigiani.

La manifestazione di oggi era organizzata dalla Regione Marche-Servizio Protezione civile in collaborazione con Ingv, Comune di Belforte del Chienti, gruppi comunali di volontariato protezione civile e ha seguito un programma molto denso e interessante: dopo la prova di evacuazione delle scuole, i ragazzi hanno assistito ad alcune letture sul tema del terremoto dall'attore Simone Maretti. Quindi sono stati presentati gli esiti della ricerca sulla storia sismica dei Comuni e distribuito materiale divulgativo/formativo sul tema terremoti (in collaborazione con Edurisk). Infine un collegamento video con gli studenti di altre cinque scuole sul territorio croato e italiano. Le pubblicazioni sul rischio sismico, curate da Ingv e ristampate con il progetto europeo Readiness, saranno distribuite a tutte le biblioteche comunali marchigiane e a ciascun Istituto comprensivo della regione.(ANSA).