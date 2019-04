Garante Marche guida difensori civici

Il Garante regionale dei diritti delle Marche Andrea Nobili è il nuovo presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Sarà affiancato, in qualità di vice, da Daniela Longo (Provincia autonoma di Trento) ed Enrico Formento (Valle D'Aosta). L'elezione a Roma nel corso della seduta convocata per il rinnovo dei vertici. "La difesa civica - sottolinea Nobili - ha assunto nel tempo una valenza significativa, mette rendo a disposizione dei cittadini strumenti utili e finalizzati alla piena attuazione dei diritti delle persone ed alla loro tutela nei confronti delle amministrazioni pubbliche. E' nostro compito favorirne la diffusione, promuovendo la cultura della mediazione, quale strumento privilegiato per la composizione delle controversie.

Lavoreremo per rendere possibile la massima trasparenza amministrativa, anche come validissimo strumento di contrasto ai fenomeni corruttivi". Il Coordinamento è nato nel 1994.