Musica, applausi per Form a Ginevra

Un tripudio di applausi per la prima de Il pirata di Bellini, presentata ieri sera in forma di concerto al Grand Théâtre de Genève, in Svizzera. Il pubblico ha applaudito per più di dieci minuti i protagonisti della serata, il tenore Micheal Spyres, nel ruolo del titolo, il soprano Roberta Mantegna e il baritono Franco Vassallo; caloroso anche il riconoscimento per le esibizioni del coro stabile del teatro e dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretti da Daniele Callegari. Molto apprezzata l'aria finale del soprano, introdotta dal corno inglese e dall'arpa. I 64 professori d'orchestra torneranno sul palco ginevrino domani 24 febbraio per la seconda recita. "Grande soddisfazione per questo debutto - dice Fabio Tiberi, direttore artistico Form -; abbiamo portato il suono italiano e il nome delle Marche su uno dei più importanti teatri d'Europa. Ora è importante mantenere la giusta concentrazione per la prossima rappresentazione".