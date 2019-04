Incidenti stradali, due morti

Un'auto con due persone a bordo, un uomo di 68 anni e una donna di 39 entrambi del posto, si è schiantata oggi pomeriggio contro la recinzione di una casa in località San Martino del Piano, poco fuori il centro di Fossombrone. L'urto non ha lasciato scampo agli occupanti la vettura, che sono deceduti sul colpo. I loro nomi non sono ancora noti. Nella carambola, l'auto si è cappottata. Per estrarre i corpi, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tetto della vettura. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la polizia stradale per i rilievi di legge.