Ceriscioli incontra sindaci Fabrianese, punto nascita obiettivo condiviso

"Ho appena incontrato i sindaci dell'area di Fabriano sul tema del punto nascita. Un incontro molto costruttivo". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli dopo la riunione con i primi cittadini.

"Abbiamo parlato - spiega - di come lavorare per raggiungere l'obiettivo condiviso di dare un futuro al punto nascita di Fabriano. A oggi - sottolinea il presidente - è mancato un interlocutore, cioè la risposta da parte del Governo sulla deroga. Abbiamo deciso di fare una richiesta congiunta di incontro al ministro per poter sottoporre le nostre ragioni e per verificare fino in fondo questa possibilità, anche nel rispetto, da parte della Regione, delle iniziative che i Comuni intraprenderanno autonomamente nei confronti del Tar". Un "cambio di passo" positivo per Ceriscioli: "anziché lanciarci in invettive reciproche andiamo a guardare fino in fondo dove sta il nodo per superare il problema e affrontarlo insieme. Speriamo che ci sia una risposta del Ministro che possa cambiare le cose".