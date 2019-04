Rifiuto mal conferito, danni a camion

Un pezzo di un battiscopa conferito erroneamente in un contenitore, invece che all'isola di CentrAmbiente di Ancona, compresso dal compattatore di un camion della raccolta AnconAmbiente, è schizzato per la pressione fracassandone il vetro posteriore. E' l'azienda servizi a dare la notizia dell'incidente che solo per pura fortuna non ha provocato feriti tra gli addetti che in quel momento non si trovavano in cabina. "Lo si fa per negligenza o forse per distrazione - commenta Roberto Rubegni, amministratore delegato di AnconAmbiente Spa - ma conferire un rifiuto in maniera errata crea una serie di criticità concatenate cui il grado di pericolosità è decisa solamente dal fato". Il manager invita i cittadini a una riflessione: "prima di gettare i rifiuti consultate gli strumenti messi a disposizione dall'azienda dove in maniera chiara sono indicate le metodologie di conferimento" in particolare "il Rifiutologo cartaceo, la App Junker, il sito istituzionale e il numero verde gratuito".