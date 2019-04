Gostoli, per Pd congresso 'costituente'

(ANSA) - ANCONA, 4 FEB - "Questo congresso del Pd non è un congresso qualsiasi, sono in gioco la tenuta e il rilancio del partito, questa volta le primarie sono molto di più che scegliere il segretario nazionale, per noi sono la prima grande costituente per costruire un'alternativa". Il segretario regionale del Pd delle Marche Giovanni Gostoli commenta così la corsa delle primarie, aperta ieri dalla convenzione nazionale del partito. La scelta del segretario con le primarie "è importante, siamo l'unico partito a farle" sottolinea, ma in ballo c'è molto di più e per questo "bisogna coinvolgere la massimo le persone". Gostoli si è schierato per Martina, in parte per stima personale, in parte perché è abituato a valutare "le idee e le proposte. E quindi ho letto con attenzione le mozioni. Quella di Martina per me è quella che meglio riesce a rilanciare il Pd, a riannodare dialogo con la società, a mettere insieme unità e apertura, orgoglio delle buone cose fatte e umiltà nel voler capire dove si è sbagliato".