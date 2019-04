Sei alloggi 'invenduti' a San Severino

Sei famiglie residenti a San Severino Marche, rimaste senza casa dopo il terremoto del 2016, si sono viste assegnare dall'Erap di Macerata un alloggio acquisito al patrimonio dell'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica grazie alla procedura di acquisto del cosiddetto "invenduto". Il direttore dell'Erap provinciale Daniele Staffolani ha consegnato le chiavi degli appartamenti di due palazzine nella frazione di Cesolo. Due dei sei alloggi si trovano in viale Santa Margherita e quattro in via Della Villa.

Gli assegnatari sono destinatari di ordinanze di inagibilità firmate dal sindaco Rosa Piermattei, all'indomani delle scosse, perché residenti in edifici gravemente danneggiati.

"Sono felice per queste famiglie - sottolinea Piermattei - perché dopo due anni dal sisma possono ritrovare un po' di serenità. Vorrei ringraziare il direttore, i funzionari e i tecnici dell'Erap e la Regione Marche per questo importante traguardo".