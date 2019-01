Ok Giunta Piano Sociosanitario 2019-2021

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - La Giunta regionale delle Marche ha approvato la proposta di Piano Socio Sanitario 2019-2021 che ora passerà al vaglio della Commissione consiliare competente. Si apre così anche la fase delle audizioni per illustrare gli obiettivi e avviare confronti approfonditi. La proposta adottata dalla Giunta, informa una nota, è già il risultato di una prima fase di concertazione con le parti sociali e le categorie interessate. "Partecipazione e concretezza" sono, secondo il presidente Ceriscioli i tratti salienti dell'atto di programmazione: abbiamo garantito un livello di partecipazione come non c'era mai stato. Partecipazione che non si limita all'approvazione e che continuerà nel tempo. Speriamo oltre i tre anni della programmazione" E sul fronte della concretezza, "il Piano tiene insieme l'analisi dei dati strutturali e gli obiettivi, come l'appropriatezza, l'accessibilità ai servizi, le liste d'attesa, le fragilità e le cronicità, e lo fa attraverso una declinazione in schede estremamente efficace e concreta".



