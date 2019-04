Appartamenti Erap a 14 famiglie Sarnano

Consegnati appartamenti Erap a 14 nuclei familiari di Sarnano, sfollati dopo il terremoto del 2016. Le chiavi sono state date agli interessati alla presenza del sindaco Franco Ceregioli, dell'assessore ai Servizi sociali Floriana Pesci e del direttore dell'Erap Daniele Staffolani. Gli appartamenti fanno parte del cosiddetto "invenduto" acquistato dall'Erap e si trovano in due condomini, uno in via San Sebastiano composto da 9 unità abitative, l'altro in Contrada Brilli con 5 unità abitative. Le 14 famiglie, è stato detto, avranno un alloggio stabile e sicuro in attesa della riparazione delle abitazioni danneggiate dal sisma. A breve altri quattro appartamenti verranno consegnati ad altrettante famiglie. Secondo Ceregioli "era una grande opportunità, che forse poteva essere colta prima se fosse stata data priorità a queste acquisizioni invece che alle Sae, che avrebbero dovuto essere una misura solo residuale. Ma non è il tempo delle polemiche: bisogna guardare avanti con rinnovata fiducia".