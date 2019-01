Gabrielli (Ubi) presidente Abi Marche

Roberto Gabrielli, responsabile della Macro Area Territoriale Marche-Abruzzo di Ubi Banca, è stato nominato presidente della Commissione regionale ABI delle Marche. Lo rende noto il sito dell'Associazione Bancaria Italiana. Succede al manager ex Ubi Nunzio Tartaglia, chiamato in Cassa Depositi e Prestiti lo scorso dicembre come responsabile direzione della Cassa per le Imprese. La Commissione è espressione di tutti gli associati che dispongano in regione di almeno uno sportello, e la sua presidenza è affidata al rappresentante della banca più importante del territorio, che nelle Marche è Ubi. Fino ad un anno e mezzo fa la presidenza della commissione regionale Abi Marche spettava di diritto al responsabile di Banca Marche, che per oltre vent'anni è stato l'istituto bancario più importante della regione, ma a metà 2017 nuova Banca Marche, nata dalla risoluzione dell'istituto di credito, è stata acquisita da Ubi.