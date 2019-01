Droga, arrestato con 705 gr di cocaina

I carabinieri di Macerata hanno individuato il centro di distribuzione di un giro di spaccio di cocaina tra Morrovalle, Montecosaro, Corridonia e Macerata.

Partendo solo dal modello di un'autovettura, una Lancia Y, gli investigatori hanno esaminato alcuni soggetti già noti alle forze dell'ordine. Dopo un accurato screening, l'attenzione si è concentrata su un 33enne di Morrovalle. Dopo una serie di osservazioni e pedinamenti, lo hanno bloccato e perquisito. A bordo dell'autovettura venivano rinvenuti vari cellulari e la somma contante di mille euro. Poi è stato lo stesso 33enne a consegnare ai militari numerosi involucri contenenti cocaina, occultati nella mansarda della casa della nonna: 705 gr di stupefacente, in parte già confezionato in dosi e pronto per essere spacciato. L'uomo, condotto in caserma è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e, su disposizione del PM di turno, rinchiuso nel carcere di Ancona.