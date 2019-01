I 'mosaici' di Pereyra per Caffè Meletti

Si inaugura sabato 26 gennaio alle 18, nelle sale del Caffè Meletti di Ascoli Piceno, la mostra "Alejandro Pereyra. Opere recenti" curata da Sergio Buoncristiano e organizzata da Caffè Meletti srl. E' il primo evento della serie "Art in living by Caffè Meletti": la mostra dell'artista argentino si inserisce nel solco dell'illustre passato del Caffè, visitato da artisti e intellettuali come Mascagni, Trilussa, Guttuso, Sartre, Hemingway. In esposizione venti opere, per gran parte papier collé su tela ed alcuni lavori di grafica; i soggetti di questi ritratti-mosaico sono personaggi iconici del cinema e della musica. L'opera rappresentativa dell'esposizione sarà 'Alfredo Alfredo', mosaico realizzato con locandine e riviste storiche che narrano dell'Anisetta Meletti e dello storico Caffè, raffigurante la famosa scena dell'omonimo film del 1972 girata in Piazza del Popolo dal regista Pietro Germi, con Dustin Hoffman e Stefania Sandrelli. Pereyra firma anche alcune bottiglie d'autore di anisetta.