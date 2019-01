Autocarro contro auto, un morto

(ANSA) - TRECASTELLI (ANCONA), 23 GEN - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada su strada Corinaldese, 200 metri prima di Passo Ripe per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un autocarro si è scontrato con una Ford Focus, il cui conducente è morto sul colpo. L'autocarro è finito in una scarpata con l'autista incastrato nella cabina di guida. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per estrarre l'autista del mezzo pesante, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza lo scenario dell'incidente. Chiusa al traffico la Corinaldese. Sul luogo anche i carabinieri.