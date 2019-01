Bomba Ancona, al via disinnesco

Sono cominciate alle 9:25 le operazioni da parte del Reggimento genio ferrovie di Castel Maggiore per neutralizzare l'innesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale rivenuta a ottobre nella zona tra gli Archi e la stazione ferroviaria di Ancona. Operazioni che si svolgono in 4 fasi: rimozione dell'innesco con un estrattore meccanico a distanza, taglio dell'ordigno nella parte posteriore, detonazione sul posto della porzione tagliata e trasporto del corpo della bomba in una cava a Jesi per il brillamento. Ci vorranno due-tre ore secondo informazioni provenienti dalla Soi (Sala Operativa Integrata) presso il comando provinciale dei vigili del fuoco, presieduta dal prefetto Antonio D'Acunto. Completata l'evacuazione di 4 quartieri nel raggio di 800 metri dal sito dell'attività degli artificieri. A movimentare le ultime fasi dell'evacuazione le verifiche per un anziano residente in zona rossa che non rispondeva al telefono e che è stato rintracciato.