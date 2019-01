Sisma, scuola Muccia in 150 giorni

Apre a Muccia, uno dei comuni del Maceratese colpiti dal sisma, il cantiere per la nuova scuola primaria e dell'infanzia grazie all'Andrea Bocelli Foundation: serviranno 150 giorni per restituire ai giovani studenti della "E. De Amicis" un edificio funzionale e sicuro.

Intanto, alla presenza del presidente della Regione Luca Ceriscioli, è avvenuta la consegna ufficiale delle "chiavi" del cantiere dal sindaco Mario Baroni al direttore generale della Fondazione Andrea Bocelli Laura Biancalani. "Da quando è nata ABF - dice Veronica Berti Bocelli, moglie del cantante e vice presidente ABF - Andrea e io abbiamo fortemente desiderato di essere vicini al nostro Paese, di poter offrire il nostro contributo al prossimo inteso come il nostro vicino di casa".

Nella nuova costruzione - elementi prefabbricati in legno - ci saranno aule d'insegnamento, spazi per musica, arte e attività di gruppo. La superficie è di mille metri quadrati con aree comuni ampie, concepite per diventare aree di condivisione.



