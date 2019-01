Giorno Memoria, sei nuove pietre d'inciampo a Ancona

Sono state posizionate oggi ad Ancona dall'artista che le ha ideate, Gunter Demning, sei nuove "pietre d'inciampo", a ricordo di vittime della Shoah e della lotta contro il nazifascismo. Le intestazioni commemorano, nei pressi delle abitazioni di origine, Romilde e Umberto Coen in via Astagno 18, Alberto Pacifici, in via Bernabei 12, Enrica e Mose Coen, in corso Garibaldi 28, e l'antifascista Andrea Lorenzetti, in piazza Cavour 10. Venerdì 25 gennaio, presso questi siti si svolgeranno le cerimonie in ricordo di questi cittadini nell'ambito della Giornata della Memoria. Il giorno precedente, giovedì 24 gennaio, alle 16:30 si terrà un convegno a Villa Favorita dedicato al rabbino Elio Toaff.