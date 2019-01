Natale, 5.000 visitatori a musei Fermo

(ANSA) - FERMO, 12 GEN - Successo per le iniziative di Fermo Magica e il Canto di natale, il calendario di eventi natalizi organizzato dal Comune, che comprende anche il Cinema in 10D (chiusura il 13 gennaio) e la pista di pattinaggio su ghiaccio (fino a domenica 20). Dal primo dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 nei musei cittadini sono stati registrati quasi 5.000 ingressi (più che raddoppiati rispetto al Natale 2017), con circa 2.000 presenze alla Sala del Mappamondo e quasi 1.700 alle Cisterne Romane. Turisti provenienti da tutta Italia (in particolare nord e centro) e tanti stranieri e gruppi organizzati. Molti gli eventi nei musei che hanno riscosso apprezzamento, così come gli appuntamenti a teatro, i mercatini, la mostra dei prespi e la Casa di babbo natale. "Prosegue un percorso di ripresa, dopo il sisma, nella nostra città - dice il sindaco Paolo Calcinaro -.

Il 2016 in generale è stato un anno di boom senza precedenti, un calo secco c'è stato nel 2017, ora una ripresa che sta rafforzandosi a metà fra il 2016 ed il 2017".