Cercasi sponsor mostra Leonardo-Vitruvio

Cercasi sponsor per la realizzazione della mostra internazione "Leonardo e Vitruvio si incontrano a Fano", in programma nella città marchigiana da aprile a ottobre 2019 al Museo e alla Corte del Palazzo Malatestiano nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalldella modella morte di Leonardo da Vinci. Da ieri sul sito del Comune di Fano è apparso l'avviso pubblico dell'assessorato alla Cultura. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 10 febbraio. Sono aperte a imprese, anche individuali, enti, associazioni, fondazioni e istituzioni in genere. Gli sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dai contratti di sponsorizzazioni previsti dalla vigente normativa. Il Comune di Fano vuole valorizzare la figura dell'architetto Marco Vitruvio Pollione, cui Leonardo dedica il suo disegno più celebre: l'Uomo Vitruviano. Il progetto scientifico è del Centro Studi Palladio di Vicenza in collaborazione con il Centro Studi Vitruviano di Fano.