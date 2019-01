Neve nelle Marche, black out e incidenti

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - Nevicate nelle Marche, dove oggi si sono registrati vari incidenti stradali a causa del fondo stradale ghiacciato o scivoloso: nel Maceratese un tamponamento lungo la Superstrada 77, in località Sfercia a Camerino, tra due mezzi pesanti, un'ambulanza finita fuori strada lungo la strada provinciale tra Mogliano e Petriolo, un'auto fuori strada a Camporotondo di Fiastrone. Oggi scuole chiuse in molte località della provincia di Macerata. A San Severino Marche ci sono stati black out con distacchi in serie a causa dell'assenza di alimentazione sull'alta tensione dalla linea che arriva da Belforte del Chienti, per via delle intense nevicate. I disagi sono finiti con l'intervento dei tecnici di terna. In provincia di Ascoli Piceno, i carabinieri forestali hanno raggiunto alcune frazioni rimaste isolate ad Acquasanta terme portando viveri e sostegno ai residenti, sul versante marchigiano del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.