Boom Palazzo Ducale Urbino, oltre 200mila visitatori nel 2018

(ANSA) - URBINO, 10 GEN - Boom di visitatori e incassi al Palazzo Ducale di Urbino. Gli ingressi sono aumentati da 169 mila nel 2017 (anno influenzato negativamente dalle notizie sul terremoto) a 201 mila nel 2018, gli incassi sono saliti da 561 mila euro a 745 mila. "Sono tornate le scuole - ha commentato il direttore Peter Aufreiter - con 60 mila ragazzi in primavera, ma soprattutto sono aumentati i paganti. L'80% provenienti dall'Italia e solo il 20% dall'estero, quindi con un potenziale ulteriore aumento degli stranieri". Soddisfatto anche il sindaco Maurizio Gambini per la crescita del 25% dei pernottamenti negli ultimi due anni. Nel 2019 sono già in programma una mostra su San Francesco nell'arte degli ultimi secoli; altre esposizioni sulle "Sculture come gioielli", sulle Ceramiche Ducali e su "Raffaello e gli amici di Urbino"; lavori per il recupero di spazi espositivi con nuove sale e riapertura dei Torricini. "Sempre che - ha concluso Aufreiter - arrivino i finanziamenti statali di cui ancora non abbiamo la certezza".