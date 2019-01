Pesaro,Ricci a camminata con Jill Cooper

Cuffia con auricolare in testa e tenuta ginnica, il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci ha partecipato insieme a circa 3-400 persone all'iniziativa "A smaltire con il sindaco" in compagnia di Jill Cooper, personal trainer e conduttrice tv statunitense. Una passeggiata e seduta fitness per le vie del centro, raduno in piazza del Popolo, con il sindaco a fare da Cicerone per raccontare una "città che cambia, con tanti progetti in cantiere" tra cui quelli del bando periferie e la Bicipolitana di Pesaro ormai 'città della bicicletta'. Non è mancato un riferimento al recente agguato in via Bovio nel quale a Natale è stato ucciso il fratello di un pentito di 'ndrangheta sotto protezione speciale. "Nonostante qualche accadimento drammatico che abbiamo vissuto, - ha osservato il sindaco - il periodo natalizio è stato molto positivo per il turismo, con tanta gente in centro. Abbiamo avuto tanti turisti e questo è un bene per la nostra economia e per il commercio".



