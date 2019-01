Picchia la moglie e si scaglia contro Cc

(ANSA) - ANCONA, 4 GEN - Aggredisce la moglie, che si rifugia a casa dei genitori, e poi spintona i carabinieri che cercavano di calmarlo. E' accaduto a Sirolo dove i militari del Norm di Osimo hanno arrestato un 42enne italiano per maltrattamenti in famiglia, tentata violazione di domicilio, lesioni aggravate sulla coniuge coetanea e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, forse in stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol, è stato bloccato mentre colpiva a pugni e calci il portone della casa dei genitori della moglie dove lei si era rifugiata per sfuggire alle condotte aggressive del 42enne che andavano avanti dall'inizio della giornata. La donna è stata poi medicata in ospedale per le percosse con prognosi di cinque giorni. Feriti anche i carabinieri per distorsioni a spalle e gomiti: prognosi di 5-6 giorni. Il tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto.

L'uomo è stato rimesso in libertà ma con allontanamento della casa familiare e divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai suoi genitori.