Lotto e dintorni, due giorni visite tema

"Luce e oscurità in Lotto" e "Un continuo peregrinare: Lotto e l'Adriatico nel '500" sono i temi delle due visite organizzate nel fine settimana dal Museo di Palazzo Buonaccorsi a Macerata. Il 5 e il 6 gennaio i visitatori della mostra "Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche" potranno effettuare, pagando un extra rispetto al prezzo del biglietto, una visita guidata tematica di un'ora per una scoperta più approfondita del pittore veneto e della sua arte. A Jesi, invece, il 6 gennaio si potranno visitare la Pinacoteca Civica, il Museo della Stampa e il Museo Diocesano per scoprire le opere del Lotto e altre del rinascimento jesino. Il percorso espositivo maceratese, allestito fino al 10 febbraio, riunisce le opere che Lotto ha creato per il territorio, poi disperse nel mondo, o quelle che, per storia e realizzazione, hanno avuto forti legami con le Marche. Aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 10 alle 18,è promossa dalla Regione con il Comune di Macerata e curata da Enrico Maria Dal Pozzolo.