Maltempo,albero cade su auto in transito

Durante la notte e in mattinata raffiche di vento forte nelle Marche e deboli nevicate in varie zone tra cui Fermo e le zone terremotate dell'Ascolano e del Maceratese. A causa del forte vento un albero è caduto su un'auto in transito lungo la via Flaminia a Osimo (Ancona), colpendo il cofano e frantumando il lunotto anteriore: miracolosamente illesi i tre ragazzi a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare la pianta e riaprire la viabilità.

Sempre nell'Anconetano, forse a causa della strada gelata, a Falconara Marittima, un giovane ha perso il controllo della sua Fiat Bravo che si è ribaltata terminando la corsa in fossato al lato della sede stradale. Il conducente non ha riportato ferite ed è uscito da solo dell'automezzo. Tetti imbiancati dalla neve nel Fermano e qualche disagio sulle strade nelle zone montane ascolane e maceratesi vicino al confine con l'Umbria. Al momento le condizioni meteo nella regione sono buone con temperature piuttosto basse, ma senza pioggia o neve.



Data ultima modifica 03 gennaio 2019 ore 12:07