82enne scomparso trovato morto ad Ancona

E' stato trovato morto in un fosso limitrofo al parcheggio di un ristorante nella zona di via Flaminia, tra Torrette e Posatora, l'ex portuale anconetano di 82 anni che ieri si era allontanato da casa in Corso Carlo Alberto per una passeggiata con la sua cagnetta da caccia, senza dare più notizie. Al momento del ritrovamento, da parte dei carabinieri, la Breton si trovava vicino al corpo del padrone che l'aveva adottata in un canile quattro anni fa: proprio i lamenti della cagnetta hanno attirato sul posto i militari già impegnati nelle ricerche. Il decesso, secondo i primi risultati dall'ispezione cadaverica, potrebbe essere avvenuto per un trauma alla testa forse dovuto a una caduta conseguente a un malore. Non verrà disposta l'autopsia e il corpo è stato affidato alla famiglia. Sul posto sono intervenuti anche Croce Gialla, automedica del 118 e vigili del fuoco.



Data ultima modifica 24 dicembre 2018 ore 17:47