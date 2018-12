Voli easyjet Ancona a Gatwick e Berlino

Easyjet, dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione estiva con i collegamenti da Ancona per Londra Gatwick e Berlino Tegel, che hanno fatto registrare ottimi fattori di riempimento, conferma le operazioni all'aeroporto di Ancona anche per l'estate 2019. Previsti la ripartenza dei voli Ancona-Londra Gatwick e l'avvio dei collegamenti Ancona-Berlino Schönefeld, da giugno 2019 con due frequenze settimanali. Nel dettaglio, i voli Ancona-Londra, ripartiranno il 26 giugno 2019 e saranno disponibili ogni mercoledì e sabato fino al 26 ottobre; i voli per Berlino prenderanno avvio il 24 giugno e saranno disponibili fino al 30 agosto, ogni lunedì e venerdì. Soddisfatta della conferma dei collegamenti con easyJet l'amministratore unico di Aerdorica Federica Massei che parla di "un grande successo": "la conferma delle operazioni per il 2019 è per noi fonte di grande orgoglio.

La presenza di easyJet ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell'offerta per i passeggeri italiani".



Data ultima modifica 20 dicembre 2018 ore 15:34