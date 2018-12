Sala aspetto pediatrica a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 20 DIC - Inaugurata nel pronto soccorso del presidio San Salvatore di Pesaro dell'azienda ospedaliera Marche Nord la sala d'attesa pediatrica, in collaborazione con l'associazione di Clownterapia "T'immagini Onlus", che già opera nel reparto di pediatria. "L'obiettivo di questo nuovo spazio - spiega Laura Mancini, vicepresidente dell'associazione - è di accompagnare i bambini lungo tutto il percorso che dovranno affrontare in ospedale: dall'arrivo in pronto soccorso, al ricovero in reparto. Stiamo lavorando anche per aree riservate ai piccoli malati anche nelle sale operatorie". Le pareti della sala d'attesa pediatrica sono state allestite con pannelli rappresentanti la storia del clown "MoltoBene". Le decorazioni, create da Francesca Urbinati, sono anche diventate il parte del logo dell'associazione. All'interno dello spazio sono presenti giocattoli offerti dall'Associazione "Wanda di Ferdinando", lavagne con gessi colorati per disegnare, e quaderni, colori e tovagliette realizzate in collaborazione con Avis.