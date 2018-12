Tumori, Onlus finanzia progetto Uniurb

L'associazione "Francesca Pirozzi onlus" finanzierà un progetto di ricerca per la cura di tumori e linfomi, che verrà attuato dal Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università di Urbino con sede a Fano: riguarda una nuova classe di molecole in grado di indurre una reazione nei modelli cellulari tumorali. La convenzione è stata firmata a Fano dalla presidente di Francesca Pirozzi onlus dottoressa Marina Magini (medico legale Av1 - Uoc Rischio Clinico - Governo Clinico) e il professor Orazio Cantoni, direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università di Urbino. L'associazione verserà nel 2019 una prima tranche di 50mila euro, con l'obiettivo di devolverne altri 50mila nel 2020 e 50mila nel 2021 per coprire l'intero costo del progetto. L'iniziativa nasce dall'idea di Marco Pirozzi di fare qualcosa di utile in memoria della figlia Francesca morta per un linfoma a 24 anni. Ha dato vita all'associazione "Francesca Pirozzi onlus".



Data ultima modifica 19 dicembre 2018 ore 12:17