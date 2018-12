In mostra Ascoli opere Tullio Pericoli

La città di Ascoli Piceno, colpita in modo drammatico dal terremoto del 2016, chiama un artista della sua terra per dedicare al suo paesaggio non semplicemente una mostra ma un vero evento espositivo. Si aprirà al pubblico il 23 marzo 2019 per terminare oltre un anno dopo, nel maggio 2020. Grazie alle opere di Tullio Pericoli, Ascoli Piceno ripensa e si riavvicina al proprio territorio ridando al paesaggio la sua straordinaria rilevanza artistica e culturale.

Ospitata a Palazzo dei Capitani nella Piazza del Popolo - una delle più belle d'Italia - la mostra, a cura di Claudio Cerritelli, propone un percorso antologico intorno al tema appunto del paesaggio con una scelta di 165 opere, commisurata alle caratteristiche ambientali del prestigioso palazzo rinascimentale. Le "forme del paesaggio" sono proposte, sala per sala, come un viaggio a ritroso nei quasi cinquanta anni di ricerca che l'artista ha dedicato a questo tema.