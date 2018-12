Direttore Ospedali Ancona, 2018 positivo

E' stata anche l'occasione per 'accogliere' i tre nuovi primari arrivati da qualche mese per concorso agli Ospedali Riuniti di Ancona, il saluto portato in occasione del Natale agli ormai 3.500 dipendenti dal direttore generale Michele Caporossi in un affollato Auditorium Totti. Nel 2018 l'azienda ha salutato circa 110 addetti che sono andati in pensione e ha assunto i tre nuovi dirigenti: Maurizio Balbi (Otorinolaringoiatria), Marco Moretti (Laboratorio Analisi) e Luca Burroni (medicina Nucleare), tutti arrivati dall'esterno.

Nell'occasione Caporossi ha tracciato un bilancio positivo dell'attività dell'azienda ospedaliero universitaria nel 2018 con un aumento di prestazioni, di interventi e di utilizzo di tecnologie sempre più evolute, grazie ad un "lavoro di squadra".