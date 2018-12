Fs, nelle Marche ottavo treno Jazz

Continua a crescere e ad ammodernarsi la flotta dei treni per i pendolari delle Marche. Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) ha consegnato oggi alla Regione un nuovo treno Jazz, l'ottavo della nuova flotta in circolazione sui binari marchigiani. Entro il 2019 la fornitura dei nove Jazz previsti sarà completata. Al taglio del nastro del nuovo convoglio al binario 1 Ovest della stazione di Ancona hanno partecipato l'assessore regionale ai Trasporto Angelo Sciapichetti, il direttore Trasporto Regionale Trenitalia Maria Giaconia e da Fausto Del Rosso, direttore Regionale di Trenitalia. Oltre ai Jazz, dal 2015 ad oggi sono arrivati sulle linee regionali delle Marche a servizio dei pendolari 8 Swing, convogli diesel destinati alle linee non elettrificate.

L'ammodernamento della flotta ha già portato vantaggi in termini di comfort, regolarità e security del viaggio tanto che sono in crescita soddisfazione degli utenti con punte fino al 92% per il comfort, e del 90,4% per l'informazione a bordo.