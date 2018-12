Maltempo, disagi per neve nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 DIC - Disagi nell'entroterra delle Marche a causa di intense nevicate, per altro previste da un'allerta meteo. Scuole chiuse a Urbino, Tolentino e San Severino Marche.

I maggiori problemi si registrano nel Maceratese, dove due violte è stata interrotta per breve tempo la circolazione dei treni sulla linea Fabriano-Macerata, a causa di piante cadute sulle rotaie tra Tolentino e San Severino Marche. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rami caduti su strade e autovericoli. In provincia di Ancona, tra Serra San Quirico e Albacina, un mezzo pesante è rimasto bloccato sulla SS76.

Imbiancate anche Jesi e Fabriano. Neve anche nelle zone terremotate. In provincia di Ascoli Piceno, in particolare ad Arquata del Tonto, nevica nella norma del periodo. Si circola sulla Salaria, senza problemi particolari, anche se la neve continua a cadere. Pioggia e basse temperature lungo la costa, dove durante la notte è caduto nevischio.