(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Una bisarca carica di autoveicoli ha perso fuoco, per cause in corso di accertamento, la scorsa notte lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Ancona nord e Ancona sud. Chiusa dalle 2 per circa 45 minuti la corsia sud, con uscita obbligatoria ad Ancona nord. Nessuna conseguenza per il conducente, ma il mezzo e il carico sono andati distrutti.

Sul luogo i vigili del fuoco e la polizia stradale. Si è formata una coda, ma intorno alle 3:30 la viabilità era tornata normale.