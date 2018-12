Nonna spacciava per famiglia, 6 arresti

Anche la nonna 64enne spacciava cocaina e hascisc sotto casa per la gang a gestione familiare con base a Falconara che tirava le fila di un traffico di droga destinata anche ad Ancona: un centinaio gli episodi di spaccio accertati. Con l'operazione 'Otto sotto un tetto' i carabinieri del Norm di Ancona e della Tenenza di Falconara hanno eseguito 7 misure di custodia per reati che vanno dal traffico di droga all'estorsione: il presunto 'capo' 32enne albanese, il fratello 29enne, e un 47enne senegalese, sono finiti in carcere; ai domiciliari la 36enne moglie italiana del capofamiglia, già reclusa in casa per stupefacenti, la nonna, madre dei due fratelli, e una 35enne jesina accusata di concorso in estorsione. Obbligo di dimora per il presunto 'tesoriere' della droga, un 56enne albanese. Durante le indagini sono stati sequestrati 1 kg di hascisc e 40 gr di cocaina: la droga veniva nascosta in una buca vicino alla casa della famiglia in cui vivono anche quattro bimbi. Ci sono anche 4 denunce a piede libero.



Data ultima modifica 13 dicembre 2018 ore 15:21