Fitoussi, Ssn elemento benessere

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - "Il sistema sanitario è il primo elemento per misurare il benessere della gente, perché anche se una persona è ricca, ma in cattiva salute ha un benessere zero come se fosse povera". Lo ha detto l'economista francese Jean Paul Fitoussi, intervenendo ad un incontro promosso dagli Ospedali Riuniti di Ancona per celebrare i 40 anni dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Per Fitoussi "bisogna anche tener conto della sostenibilità di questo benessere, perché ogni generazione dovrebbe lasciare a quelle future un sistema sanitario buono almeno quanto quello che ha ereditato, evitando che nel tempo si verifichino fluttuazioni nella qualità del servizio. E' chiaro che questo sistema non può essere mosso da ragioni contabili, legate cioè allo spendere meno. Infatti non posso dire a una generazione 'tu devi essere malcurata perché non abbiamo abbastanza soldi'. Il sistema sanitario è un bene pubblico e se un cittadino è malcurato anche gli altri possono contrarre la stessa malattia".