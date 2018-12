Natale a casa per 6 famiglie S.Severino

?Natale di nuovo a casa per sei famiglie e il titolare di un'attivit? commerciale di San Severino Marche dopo le scosse di terremoto dell'ottobre 2016. Per i residenti in una palazzina di due abitazioni e un negozio di via Settempeda e per quelli di un immobile con quattro appartamenti in via Metauro sono arrivate in queste ore le revoche delle Ordinanze di inagibilit? firmate in piena emergenza sisma. Il sindaco Rosa Piermattei ha autorizzato il rientro a casa a seguito dei lavori di ricostruzione leggera per un importo di 168mila euro per lo stabile di via Metauro e di 105mila euro per quello di via Settempeda.

???